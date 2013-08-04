أقوى 10 رجال أعمال هنود في الإمارات

إرم – (خاص) من أحمد ديب

يحتل قائمة أغنياء العالم العديد من الأسماء التي أتت من شرق القارة لتتحدث المليارات عنها وعن مكانتها، كما ينشط العديد منهم وخاصة من الجالية الهندية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إحدى أفضل الدول للاقتصاد وإدارة الأعمال في الدول العربية والعالمية.

ونشرت مجلة "فوربس" الشهيرة بقوائم الاحصائيات والأرقام الخاصة، قائمة بأفضل وأقوى رجال الأعمال من الجالية الهندية ممن ينشطون في دولة الإمارات، والتي حفلت بالعديد من الأسماء اخترنا لكم أفضل 10 أسماء:

1- يوسف علي أم أي (مجموعة لولو العالمية) قطاع التجزئة

2- ميكي جاغتياتي (مجموعة لاندمارك) قطاع التجزئة

3- الدكتور بي آر شيتي (مجموعة الإمارات للصرافة) خدمات مالية ومصرفية

4- بي إن سي مينون (مجموعة شوبا العقارية) التطوير العقاري

5- صني فاركي (مجموعة جيمز التعليمية) قطاع التعليم

6- الدكتور آزاد موبين (مجموعة دي إم الطبية) قطاع الصحة

7- رزوان ساجان (مجموعة الدانوب) صناعة مواد البناء

8- سيد صلاح الدين (مجموعة إي تي آي أسكون) التطوير العقاري

9- راجين كيلانشاند (مجموعة دودسال) التطوير العقاري

10- موهان فالراني (مجموعة الشيراوي) قطاع الصناعةتعر