الملّاس .. أسرار و خبايا

** من الوزارة للقيادة

وزير خليجي يحمل حقيبة سيادية مرشح للقفز إلى الصف الأول في سلم القيادة متجاوزا التراتبية التقليدية في سابقة تؤشر لتغييرات عميقة في هيكل الحكم

** "المطرب العاري"

مطرب عربي شهير يتميز برومانسية أغنياته وهو عضو لجنة تحكيم أحد برامج اكتشاف المواهب الشهيرة حاليا، كان حديث نزلاء الفندق الذى أقيم فيه مؤخرا عندما حضر إلى القاهرة، بسبب نزواته العاطفية المشينة، والحكاية ببساطة تتلخص فى أن صحفيه شابة زارته لإجراء حديث صحفى لمجلتها، لكنها فوجئت بالمطرب الشهير يتجرد من ملابسه قطعة قطعة حتى أصبح بملابسه الداخلية بحجة أن الجو حار جدا، وفى منتصف الحوار قام المطرب باستعراض جسده واقترب من الصحفية الشابة وحاول احتضانها فقامت الصحفية بخداعه وفتحت جهاز التسجيل الخاص بها دون أن يدري المطرب، وقامت بتسجيل نص الغزل الإباحي الذى قاله لها، وبعد انتهائه من هذا الغزل وبمجرد اقترابه منها صرخت الصحفية بعلو صوتها فدخل عليها أمن الفندق فقامت بتشغيل جهاز الكاسيت الذى يحمل غزل المطرب الأباحي

**بإنتظار بديل إخواني

مصدر مطلع بوزارة الإعلام المصرية قال أن تأخر اختيار رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون لأكثر من عشرة أيام يرجع إلى أن صلاح عبد المقصود وزير الاعلام يسعى للتجديد للششتاوى لحين توفير بديل إخوانى يمكن أن يتوافق مع العاملين فى ماسبيرو الذين لا يتوفقون يوميا عن الوقفات الاحتجاجية ضد سياساته وقد أرسل مذكرتين إلى الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، الأولي يطلب فيها مد خدمة إسماعيل الششتاوي لمدة سته أشهر في منصب رئيس الاتحاد.

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** السعودية تميز بين إخوان سوريا وإخوان مصر

أبلغت السعودية المعارضة السورية عدم رغبتها في التدخل في التركيبة القيادية للمعارضة وابلغت وفدا من المعارضة انها تميز بين اخوان سوريا واخوان مصر

** قطر ترسل فلسطينيين للقتال في سوريا

طائرة خاصة نقلت اواخر الشهر الماضي من مطار اللد 42 عميلا فلسطينيا الى الدوحة وتم تزويدهم بوثائق سفر سورية ونقلوا الى سوريا للقتال ضد النظام وافتعال مشاكل في المخيمات، وقد قتل احدهم في داعل واعتقل الجيش النظامي آخر بعد اصابته وقد يعرض على الاعلام قريبا.

** مخيمات لبنان تعيش في خوف

أبدت أوساط فلسطينية مخاوف من نقل الاضطرابات الى مخيمات لبنان بعد فرار مقاتلين فلسطينيين من القصير الى لبنان.

** حزب الله يفرض سيطرته على حدود سوريا

حزب الله فرض سيطرته على الحدود مع سوريا بتنسيق محكم مع الجيش اللبناني

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** كيري يجمع سعوديين وإسرائيلين في البحر الميت

- يلتقي جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة عددا من ناشطي الحقوق المدنية في دول المنطقة على هامش إجتماعات منتدى دافوس البحر الميت، وسيضم اللقاء الذي سيكون محدودا سعوديين واسرائيليين في سابقة نادرة.

** طلب خليجي لتدخل اسرائيلي بالقصير

- وجهت روسيا إنذارا قويا إلى إسرائيل بعدم قصف الجيش السوري في معركة القصير بعد طلب إحدى الدول الخليجية من إسرائيل دعم المعارضة جوا.

** حماس تقاتل في صفوف الحر

- 25 فلسطينيا من حماس أحدهم مقرب من خالد مشعل قتلوا في معركة القصير اضافة الى 75 شيشانيا كانوا في صفوف الجيش الحر.

** تدريب انجلو فرنسي للحر في ليبيا

- خبراء انجليز وفرنسيون يشرفون على تدريب الجيش الحر في مصراتة

الليبية بتمويل قطري.

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**مستشار يتحول لمركز قوة بدولة خليجية

مستشار خليجي _من فئة المستشارين الذين يشيرون و يستشارون_ اصبح نقطة تقاطع لخلافات بين افراد اسرة حاكمة خليجية للدرجة التي جعلته مركز قوة يحدد من خلالها إتجاة تلك الخلافات وما قد ينتج عنها من تداعيات وإرتدادات .

**إعتزل العمل العام بعد عزله

مسؤول خليجي أعفي من منصبه مؤخرا ، يستعد للتفرغ لأعماله الخاصة التي قيل أن إنشغاله وإهتمامه بها كانت وراء إعفائه من منصبه ، وقالت مصادر المسئول الخليجي أنها لا تستبعد اعتزاله العمل العام وحصر نشاطه في ميدان الأعمال .

**ارملة 5 نجوم في ضيافة دولة خليجية أرملة مسؤول سوري قتل في منذ فترة تعيش مع أولادها في مجموعة فيلل معزولة ضمن ضاحية سكنية فخمة في إحدى المدن الخليجية ، وتخضع لحراسة مشددة وتمتنع عن الإستقبالات إلا بحدود ضيقة جدا .

**فنان كبير يحب الخادمات الروسياتفنان أعزب من جيل الكبار كان متزوجا من فنانة تليفزيونية مثل النسمة، وأنجب منها فنانا شابا له قضية نسب شهيرة اعترف بها مؤخرا وقدم العديد من البطولات التليفزيونية. اشتهر فى الفترة الأخيرة بحرصه على تغيير خادمة منزله كل شهر، إلا إنه اتجه فى الفترة الأخيرة إلى الخادمات الروسيات بحجة إنهن أنظف وأجمل من المصريات، لكن المقربين منه والعارفين ببواطن الأمور أكدوا أن الموضوع ليس له علاقة بنظافة البيت على قدر ماهو له علاقة بعملية المساج التى يهواها النجم المخضرم و لايخرج من منزله إلا بعد أن تقوم الخادمة بهذه المهمة!.

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**مرض خطير يهدد مسؤول خليجي رفيع

بدأت أعراض مرض خطير على مسؤول خليجي رفيع قد تعيقه عن الاستمرار في منصبه الذي لم يمض على تعيينه فيه اكثر من عام، وتتداول الاوساط المطلعة في البلد الخليجي المشار إليه عدة سيناريوهات محتملة لمواجهة آثار الفراغ الذي قد يسببه غياب هذا المسؤول عن المشهد السياسي في بلاده.

** المجالي يخلف النسور

قالت مصادر برلمانية أردنية إن الصعوبات التي يواجهها رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور في إجراء التعديل الوزاري الذي وعد به قد تكون بداية العد العكسي لتشكيل حكومة جديدة يبدو اكثر المرشحين حظوظا لتشكيلها حسين هزاع المجالي وزير الداخلية الحالي ونجل رئيس الوزراء الاسبق هزاع المجالي الذي كان قد أغتيل في مكتبه في 29 اغسطس 1960 .

وقالت المصادر البرلمانية إن النسور يحاول منذ عدة أسابيع إدخال عدد من النواب في التشكيلة الوزارية طمعا في تعزيز الثقة الضعيفة التي حصلت عليها حكومته. وأن النسور استمزج بعض النواب بالفعل لإدخالهم ضمن التشكيلة إلا أن الموقف الذي اتخذه مجلس النواب الأردني من الاعتداءات الاسرائيلية على المسجد الأقصى وتلكوء الحكومة بالرد على تلك الانتهاكات ، فوت الفرصة أمام النسور الذي بات يواجه صعوبة حقيقية في استكمال تشكيلة الحكومة التي تعد من بين الحكومات الأصغر في تاريخ الأردن .

**الخطيب يشتكي قطر للسفير السوري بلبنان

معاذ الخطيب رئيس المعارضة السورية اجتمع مع السفير السوري في لبنان ونقل اليه ان قطر تسعى لتقسيم سوريا.

** الدعم الخليجي ينقطع عن صحفي ثقيل

صحفي عربي _ من الوزن الثقيل _ يواجه ضائقة مالية حادة تضطره للاستعانة بالمهدئات، وذلك بعد أن إنحسرت عنه مظلة دعم خليجية تستهويها الصحافة وجلسات المفكرين والكتاب. المظلة الخليجية لم تنحسر عن صحفي واحد بل عدة صحفيين معظمهم في سن التقاعد.

**مشعل يشترط الإقامة بالقاهرة

طلب تيار خالد مشعل في حماس من المخابرات المصرية, السماح لمشعل بالاقامة في القاهرة كما هو حال موسى ابو مرزوق كشرط لانجاح المصالحة بينما طلب التيار الايراني في حماس السماح له بالتنقل من القاهرة الى بيروت فطهران بحرية, ولم ترد المخابرات المصرية على الطلبين.

** مليونيرة عربية تنفق على زوجها المخرج وصديقه

لم تتوقع فنانة تشكيلية عربية خيانة زوجها المخرج السينمائي الشهير لها بعد كل ما فعلته من أجله، أحبت الفنانة التشكيلية الخليجية أن تفاجئ زوجها فذهبت إليه في مكتبه، وعندما سألت عليه قيل لها: إنه يراجع سيناريو مع وجه جديد، وعندما دخلت إلى المكتب فوجئت بزوجها يخونها فأصرت على الطلاق. وحاول المخرج إقناعها أن ما شاهدته "بروفة" لمشهد في فيلم جديد، علماً أن المخرج "الدونجوان" منذ تزوج هذه الثرية العربية وهو عاطل عن العمل بحجة بحثه عن سيناريوهات جديدة غير مسبوقة.