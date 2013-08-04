سحور 5 نجوم في دبي عبر "تويتر"

أبو ظبي - (خاص) من هيا كنعان

قام رجل أعمال إماراتي بتوجيه دعوة إلى متابعيه عبر موقع التوصل الإجتماعي "تويتر" لمشاركته حفل سحور بفندق 5 نجوم في دبي، وهي الدعوة التي صارت حديث الشارع الاماراتي.

وقال صاحب الدعوة محمد عبد الرحيم الفهيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات "باريس جاليري" الإماراتية، إن عشرات من متابعيه على "تويتر" استجابوا للدعوة وهم أشخاص لايعرفهم ولم يلتقِ بهم مسبقا، مشيراً إلى أن هذه الدعوة هي الأولى من نوعها التي يطلقها مغرد على "تويتر".

وأوضح أن الهدف من هذه الدعوة الالتقاء بشكل شخصي مع من يتواصلون معه عبر الموقع الالكتروني، وتحويل العلاقة من صداقة افتراضية على الإنترنت إلى علاقة واقعية، وهو ما حدث خلال ليلة السحور الجمعة.

وأضاف:"بمجرد أن أطلقت دعوتي فوجئت بعدد كبير من المستجيبين لها، وهو أمر أسعدني لأنه ساعد في التقارب بين الاصدقاء الافتراضيين وحوّل التغريدات الى رسائل مباشرة وجها لوجه".

يشار إلى أن الاماراتيين من أكثر الشعوب العربية اقبالا على استخدام موقع "تويتر" ويتفاخر كثير منهم بزيادة عدد متابعيهم.

وتعد تغريدات "تويتر" أسرع وسيلة لنقل الأخبار وتبادل المعلومات بين الاماراتيين، ومن خلال الموقع يتواصل ابناء الامارات مع كبار المسؤولين في الدولة.