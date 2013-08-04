أحمد قذاف الدم يظهر في نيران صديقه

القاهرة- (خاص) من أحمد السماحي

علامات الدهشة والإعجاب أصابت كثير من الجمهور المصري المتابع لمسلسل (نيران صديقه) المأخوذ عن عمل أدبي، وأحداثه تمزج ما بين الواقع والخيال، بعد ظهور الفنان السوري باسل خياط في الحلقة التاسعة عشر كمسؤول عربي كبير يدعى (قذاف) لديه مشاريع تجارية واسعة في مصر، ومع توالي الحلقات بدأت تتضح معالم الشخصية التي تشير بقوة إلى شخصية أحمد قذاف الدم منسق العلاقات الليبية المصرية سابقاً وابن عم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

و أنشأ (قذاف) في المسلسل مؤسسة ثقافية من بين فروعها دار نشر، وقناة فضائية، وتزوج من "نيهال سماحه" التي تجسد دورها الفنانة كندة علوش، وجعلها المسؤولة عن هذه القناة وكبيرة المذيعات، كما أنتج عدداً من الأفلام وهو ما ينطبق تقريبا على ما فعله قذاف الدم في مصر.

وما أكد صحة ذلك، تلك العلاقات المتعددة لشخصية (قذاف) الذي تربطه بكل المسؤولين السياسيين وكبار المثقفين والفنانيين المصريين علاقات وطيدة، فضلا عن (اللوك) والأداء القوي المليء بالتمكن والتسلل إلى أدق تفاصيل الشخصية الذي أدى به الفنان باسل خياط الشخصية، والذي إستطاع لفت الأنظار إلى موهبته بقوة في أول تجربة درامية له في الدراما التليفزيونية، بعد أدائه لدور في فيلم (خليج نعمة) للمخرج مجدي الهواري.

مسلسل (نيران صديقه) قصة وسيناريو محمد أمين راضي، وإخراج خالد مرعي، وبطولة منه شلبي، وعمرو يوسف، وكندة علوش، والتونسي ظافر العابدين، ومحمد شاهين، وسلوى خطاب، وصبري فواز، وغيرهم.

تدورالأحداث على مدى حوالي 20 عاماً، وتتناول حياة 6 شبان وشابات، تجمعهم الصداقة وتفرقهم المصالح، وتتقاطع خطوط حياتهم في مفاصل محورية، حيث يمثل كل منهم نموذجاً إنسانياً مختلفاً في نشأته وتطوره وتفاعله مع المجتمع.

أما العنصر البوليسي في الحبكة الدرامية، فيظهر من خلال إحدى الشخصيات التي يتضح أنها ما زالت على قيد الحياة بعد إعتقاد الأصدقاء أنها قد ماتت منذ سنوات في ظروف غامضة، ليبدأ الجميع بإستلام رسائل مجهولة المصدر تهدد بفضح أعمالٍ ارتكبوها في الماضي.

كما يلعب العنصر "الميتافيزيقي" دوراً في الحبكة من خلال بعض التكهنات والصور الغامضة التي تعود لإحدى الشخصيات كرؤى مستقبلية لا تلبث أن تتحقق لاحقاً.