تقرير: أنهار الهيمالايا ستفقد 75٪ من الجليد بحلول نهاية القرن

كشف تقرير حديث أن الأنهار الجليدية في منطقة هندوكوش بجبال الهيمالايا في قارة آسيا، قد تفقد ما يصل إلى 75% من حجمها بحلول نهاية القرن بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض.

وذكر التقرير الصادر عن "المركز الدولي للتنمية المتكاملة للجبال" ومقره كاتمندو، وهو هيئة علمية حكومية دولية معنية بالمنطقة، أن ذلك يهدد بحدوث فيضانات خطيرة ونقص في المياه بالنسبة إلى نحو 240 مليون شخص يعيشون في تلك المنطقة الجبلية.

واكتشف فريق من العلماء الدوليين أن هناك تسارعًا في فقدان الجليد بالمنطقة التي توجد بها قمتا "إيفرست" و"كيه 2" الشهيرتان.

وخلال العقد الماضي، كان ذوبان الأنهار الجليدية بتلك المنطقة أسرع بنسبة 65% مقارنة بالعقد السابق، وذلك وفقًا لتقييم المركز.

وقال فيليبوس ويستر، وهو عالم في مجال البيئة وزميل المركز الدولي والمؤلف الرئيس للتقرير: "نحن نفقد الأنهار الجليدية، وسنفقدها في غضون 100 عام".