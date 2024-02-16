أردوغان: العلاقة مع أمريكا في اتجاه إيجابي بفضل صفقة مقاتلات "F16"

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العلاقات مع الولايات المتحدة باتت تسير في اتجاه إيجابي، في ظل المضي قدماً في صفقة الطائرات المقاتلة من طراز "F16" الأمريكية.

وقال أردوغان، للصحفيين على متن طائرة خلال عودته من القاهرة، الأربعاء، أن التوافق يتزايد بين تركيا والولايات المتحدة حول عدد أكبر من القضايا.

وأضاف موضحاً: "عدد القضايا التي نفكر فيها بشكل متشابه أو بالتوافق مع الولايات المتحدة، آخذ في التزايد".

ونقلت وسائل الإعلام عن أردوغان قوله رداً على سؤال حول موافقة تركيا على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وما تلاها من تقدم فيما يتعلق بشراء طائرات أمريكية: "لا يوجد اتجاه سلبي في الوقت الحالي، بل على العكس من ذلك، هناك تطور إيجابي".