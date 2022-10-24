موقف محمد عبدالمنعم وأليو ديانغ من مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

تواجد الثنائي محمد عبدالمنعم والمالي أليو ديانغ، لاعبا الأهلي المصري، في تدريبات الفريق الصباحية، لكنهما لم يشاركا في المران الجماعي مع باقي اللاعبين، الذين يستعدون لمواجهة السوبر المصري المرتقبة ضد الزمالك.

ويلتقي الأهلي بغريمه التقليدي الزمالك، يوم الجمعة المقبل، في لقاء السوبر المصري، المقرر إقامته بالإمارات على استاد هزاع بن زايد.

وكان محمد عبدالمنعم قد أصيب في مواجهة أسوان بكدمة قوية في الأنف، كما تم استبدال ديانغ في الشوط الثاني من اللقاء؛ بسبب شعوره بآلام في العضلة الخلفية، وفقًا لما أكده مارسيل كولر، مدرب الأهلي، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي صورا لمران الفريق، صباح اليوم الإثنين، حيث لم يظهر فيها الثنائي عبدالمنعم أو ديانغ.

وقال مصدر داخل الجهاز الفني لفريق الأهلي المصري لـ"إرم نيوز" إن ديانغ اشتكى من آلام في العضلة الخلفية أدت لاستبداله في مباراة الأهلي وضيفه أسوان.

وأشار إلى أن مارسيل كولر فضل إراحة اللاعب واستبداله في مباراة أسوان، ولكن اللاعب خضع لفحوصات طبية على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الاثنين.

وأكد أن ديانغ ما زال يعاني من الإصابة في العضلة الخلفية وبنسبة كبيرة للغاية لن يلحق بلقاء الزمالك في كأس السوبر المصري.

وحصل أليو ديانغ على جائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى للدوري المصري بعد تألقه في لقاء الإسماعيلي بتصويت الجماهير.

في المقابل، تأكدت جاهزية محمد عبدالمنعم لخوض مباراة السوبر رغم معاناته من كدمة قوية في عظمة الأنف.

ونشر عبدالمنعم صورة لأنفه المصاب عقب لقاء أسوان بالدوري وذلك عبر حسابه بموقع "إنستغرام"، وكتب:" الحمدلله على كل شيء".

وخضع عبدالمنعم لفحوصات طبية لتحديد إمكانية مشاركته في لقاء السوبر أو حاجته لقناع طبي واجتاز اللاعب الاختبار الطبي.

وتعرض عبدالمنعم لإصابة سابقة في أنفه خلال مباراة مصر والسنغال بتصفيات كأس العالم 2022 وخضع لعملية جراحية وغاب لعدة أسابيع بسبب هذه الإصابة.