بحث صادم.. دور السينما أكثر قذارة من مقاعد المراحيض

في مفاجأة صادمة، كشفت دراسة أن مقاعد دور السينما، أسوأ على صحة الإنسان من المراحيض.

وقررت الدراسة أن مقاعد دور السينما، خاصة حاملات الأكواب، تؤوي الآلاف من مستعمرات البكتيريا، بما في ذلك العفن.

وأجرت شركة "بيتواي" البريطانية، بحثا أدى إلى كشف مذهل عن وجود عدد مروع لـ1864 مستعمرة بكتيرية في كل مقعد من مقاعد قاعة السينما، أي ما يصل إلى أعلى بـ14 مرة عن البكتيريا الموجودة في مقاعد المراحيض.

ووفق البحث، فإن ما يقرب من 7.3 مليار تذكرة من المتوقع بيعها في دور السينما في جميع أنحاء العالم في عام 2024 يمكن أن تساهم في خلق بيئة مناسبة لانتشار البكتيريا.

ولوحظ فرق كبير في مستوى النظافة في دور السينما، إذ إن المقاعد الأكثر قذارة تؤوي ما يصل إلى 3 آلاف مستعمرة، وأنظف مقعد يؤوي 80 مستعمرة فقط؛ مما يجعله أقل تلوثاً بكثير من مقعد المرحاض.

ولعل الأمر الأكثر إثارة للصدمة هو اكتشاف أن حاملات الأكواب في مقاعد السينما تحتوي في المتوسط على 2396 مستعمرة بكتيرية، ويمثل هذا الرقم بكتيريا أكثر بـ18 مرة من تلك الموجودة في مقعد المرحاض القياسي.