الكويت.. حكم بإعدام مواطن قتل زوجته وقطع جثتها

قضت محكمة الجنايات في دولة الكويت، اليوم الأربعاء، بإعدام مواطن قتل زوجته وقطع جثتها ووزعها على حاويات قمامة في مناطق متفرقة، وفق ما نشرته صحيفة "السياسة" المحلية.

وتكشفت خيوط القضية في يونيو 2023 حين تلقت الجهات الأمنية بلاغا من شقيقة المجني عليها يفيد بتغيبها منذ 7 أشهر، أي منذ أكتوبر 2022، ولا تعرف عنها شيئا، مبينة أن هناك شكوكا بشأن اختفائها، خاصة أنّ شقيقتها لم تحضر عرس اثنين من أبنائها طوال هذه المدة.

وأضافت المبلغة أن شقيقتها منفصلة عن زوجها (والد أبنائها) منذ فترة طويلة وتسكن وحدها، لافتة في البلاغ إلى أن "شقيقتها متزوجة سرا من أحد الأشخاص، ولا يعرف طليقها والد أبنائها ذلك".

وعلى إثر ذلك، استدعت الجهات الأمنية "الزوج السري"، والذي نفى معرفته مكان تواجدها، إلا أنّ أقواله لم تقنع الشرطة، وبعد تحقيقات تبين أن آخر مكالمة له كانت مع المجني عليها وتعود فعلا إلى أكتوبر من عام 2022.

وبعد تحقيقات مكثفة، أقرّ الزوج السري بقتلها وتقطيع جثتها عشرين قطعة وتوزيعها على أكثر من حاوية قمامة في أكثر من محافظة، وأنه تخلص من هاتفها وملابسها الشخصية.