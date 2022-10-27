السعودية.. إعفاء مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي من منصبه

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، أمرا ملكيا بإعفاء مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي من منصبه بعد اتهامات تتعلق بالفساد.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد صدر الأمر الملكي بعد تقرير رفعته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، والتي ستتولى استكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.

ودأبت "نزاهة" على نشر بيانات شهرية أو بوتيرة أقل من شهرية، لنتائج تحقيقاتها وملاحقتها لقضايا الفساد والمتورطين فيه، وسط دعم من كبار قادة المملكة للهيئة ومسؤوليها، إذ تضم بيانات الهيئة تفاصيل قضايا فساد تورط فيها قضاة وضباط ورجال أعمال ومسؤولون حكوميون كبار، بمن في ذلك موظفون من "نزاهة" ذاتها في بعض القضايا.

وشددت الرياض من إجراءاتها في مكافحة الفساد منذ إطلاق "رؤية 2030" عام 2016، وهي خطة تنمية عملاقة تستهدف تنويع موارد الاقتصاد وتوفير وظائف ومساكن للسعوديين، وتحسين جودة الحياة وجلب الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ مشاريع صناعية وسياحية وترفيهية كبيرة.

ويجتمع رئيس هيئة "مكافحة الفساد" مازن الكهموس، كل شهر بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي يشرف على تنفيذ "رؤية 2030"، وترأس في العام 2017، لجنة مكافحة فساد خاصة، التي أوقفت عددًا من الوزراء والأمراء ورجال الأعمال بتهم "فساد مليارية".