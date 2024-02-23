المستشفيات الأمريكية تحث على قطع الاتصال بوحدة صيدلة مخترقة

حثت جمعية المستشفيات الأمريكية منشآت الرعاية الصحية على قطع الاتصال بمزود التكنولوجيا الرئيس والتحقق من أنظمتها بعد الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له إحدى أكبر معالجات الوصفات الطبية التجارية في الولايات المتحدة، بحسب الخبر الذي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال".

اكتشفت شركة التأمين يونايتد هيلث، التي تمتلك شركتي تشينج هيلث كير وأوبتم، في ملف تنظيمي يوم الخميس لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، هجومًا إلكترونيًا أثر على أنظمة شركة تشينج هيلث كير يوم الأربعاء. وقالت الشركة في الإيداع إنها تشتبه في أن دولة قومية وراء الهجوم.

ولم تقدم شركة يونايتد هيلث أي معلومات إضافية حول طبيعة الهجوم، وقد نشرت شركة تشينج هيلث كير نفس تحديث الحالة مرارًا وتكرارًا على موقعها الإلكتروني منذ بعد ظهر الأربعاء، حيث ذكرت الشركة أنها اتخذت خطوات لفصل أنظمتها بعد تحديد الهجوم، وأنها لا تستطيع تقدير المدة التي سيستمر فيها التعطيل لأن عشرات الأنظمة كانت قد تأثرت.

وبالعودة إلى تاريخ الشركة، فقد تم دمج شركة تشينج هيلث كير مع شركة أوبتم، وهي مزود رعاية صحية، في عام 2022 من قبل يونايتد هيلث التي تقدم خدمات معالجة الوصفات الطبية من خلال أوبتم، وتقدم خدمات التكنولوجيا لأكثر من 67,000 صيدلية والرعاية لـ 129 مليون عميل فردي.

وقالت الجمعية الأمريكية للرعاية الصحية: "نوصي جميع مؤسسات الرعاية الصحية التي تعطلت أو يحتمل أن تكون معرضة للخطر بسبب هذا الحادث بالنظر في قطع الاتصال بشركة أوبتم حتى يتم اعتبار إعادة الاتصال بشركة أوبتم بشكل مستقل آمنًا".

كما حثت الجمعية الأعضاء أيضًا على اختبار النسخ الاحتياطية للبيانات الخاصة بهم، والتحقق من تحديث التصحيحات الهامة وتعيين موظفين للمناوبات لإدارة العمليات اليدوية.

وقالت شركة تراي كير، مزود الرعاية الصحية للجيش الأمريكي للعاملين في الخدمة الفعلية، إن جميع الصيدليات والعيادات والمستشفيات العسكرية في جميع أنحاء العالم تأثرت بتوقف أنظمة شركة تشينج هيلث كير عن العمل. لذا بدأت تملأ الصيدليات الوصفات الطبية يدويًا.

وقالت قاعدة سكوت الجوية في ولاية إلينوي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن عيادتها "تواجه تأخيرات كبيرة في كل من تفعيل الوصفات الطبية وإعادة صرفها". وقال مستشفى الجنرال ليونارد وود العسكري المجتمعي في ميسوري إنه سيملأ الوصفات الطبية باستخدام "عملية غير متصلة بالإنترنت".