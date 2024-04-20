بـ"كلب شرس".. مغربي يحاول اختطاف فتاة قاصر

أحالت الجهات الأمنية في المغرب مشتبها به إلى النيابة العامة، بعد استدراجه فتاة قاصرا؛ بنية اختطافها واغتصابها، باستخدام "سلاح أبيض" و"كلب شرس".

وأنقذ رجال الأمن الفتاة القاصر، قبل أن يفتك بها المشتبه به، بعد محاولته اختطافها بالقوة والإكراه.

ووفق موقع "هسبرس" المحلي، تلقت الجهات الأمنية بلاغا من امرأة في مدينة الجديدة، ناشدت من خلاله إنقاذ ابنتها من شخص يحاول اختطافها واغتصابها ليلا، مستخدما سلاحا أبيض وكلبا شرسا.

وقال مصدر أمني إن رجال الأمن انتقلوا إلى موقع البلاغ لإنقاذ الفتاة، فهاجمهم المشتبه به بالسلاح الأبيض وأطلق عليهم كلبه.

وأثناء ذلك، قتل رجال الأمن الكلب، الذي تسبب بإصابات لأحد العناصر، قبل أن يسيطروا على المشتبه به، ويحجزوا الأسلحة البيضاء التي كانت بحوزته، وإنقاذ الفتاة.

وتم اقتياد المتهم إلى مركز الشرطة للتحقيق، وكشف ملابسات الواقعة.