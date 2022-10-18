"فسيفساء الرستن" السورية.. كنز أثري وأساطير رومانية

أزيح النقاب مؤخرا في مدينة الرستن بمحافظة حمص، وسط سوريا، عن لوحة فسيفساء مساحتها الأولية 120 متراً مربعاً، قد تزيد مع الأيام بعد الكشف عن امتدادات لها في مواقع مجاورة.

وتعتبر هذه اللوحة التي تعود للفترة الرومانية، وتحديداً إلى القرن الرابع الميلادي، الأهم على مستوى العالم، ووصفها علماء الآثار بـ"المذهلة ولا مثيل لها".

اللوحة التي اكتشفها آثاريون سوريون في أرضية منزل سكني قديم تظهر تصويراً نادراً لمحاربي الأمازون في الأساطير الرومانية.

كما تتضمن مشاهد من حرب طروادة، وكما يقول الدكتور همام سعد مدير التنقيب والدراسات الأثرية في المديرية العامة للآثار والمتاحف في تصريحات إعلامية، إن هذه اللوحة مهمة من الناحية الفنية والأثرية، وقد تكون استثنائية ونادرة على مستوى العالم، كونها الأكمل التي تروي قصة حرب الأمازونيات.

وعن تفاصيلها، يوضح أنها غنية بالمشاهد، حيث نجد في المشهد المركزي تمثيلاً لـ"أخيل" لحظة مقتل "بنثيسيليا" التي وقع في حبّها.

وهناك تمثيل لـ"هرقل" الذي أنهى حياة ملكة الأمازونيات "هيبوليتا" واستحوذ منها على الحزام السحري، في واحدة من مهامه الاثنتي عشرة.