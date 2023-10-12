زوجة ويل سميث تعلن أنهما منفصلان منذ 2016

أعلنت الممثلة جايدا بينكت سميث في مقابلة، الأربعاء، أنها منفصلة عن زوجها ويل سميث منذ العام 2016، أي قبل 6 سنوات من "صفعة الأوسكار" الشهيرة، التي عكرت صفو حفلة توزيع الجوائز العريقة العام الفائت.

وسُلّط الضوء على جايدا وويل خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2022، بعدما صفع "سميث" الممثل الفكاهي كريس روك على خشبة المسرح لأنه أطلق نكتة تناول فيها الرأس الحليق لجايدا.

وقالت سميث لقناة "إن بي سي نيوز" إنّها وويل كانا "منفصلين بصورة تامة" قبل سنوات من الواقعة التي سُجلت في احتفال الأوسكار.