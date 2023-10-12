زوجة ويل سميث تعلن أنهما منفصلان منذ 2016
أعلنت الممثلة جايدا بينكت سميث في مقابلة، الأربعاء، أنها منفصلة عن زوجها ويل سميث منذ العام 2016، أي قبل 6 سنوات من "صفعة الأوسكار" الشهيرة، التي عكرت صفو حفلة توزيع الجوائز العريقة العام الفائت.
وسُلّط الضوء على جايدا وويل خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2022، بعدما صفع "سميث" الممثل الفكاهي كريس روك على خشبة المسرح لأنه أطلق نكتة تناول فيها الرأس الحليق لجايدا.
وقالت سميث لقناة "إن بي سي نيوز" إنّها وويل كانا "منفصلين بصورة تامة" قبل سنوات من الواقعة التي سُجلت في احتفال الأوسكار.
وقالت في مقطع مصوّر من مقابلة ترمي إلى الترويج لمذكراتها الجديدة "ورثي": "مع وصولنا إلى سنة 2016، كنا مُتعبين جدًّا من محاولة تصحيح العلاقة".
وفي العام 2020، تحدّثت جايدا علنًا عن أنّ علاقة خارج نطاق الزواج كانت تجمعها بالمغني أوغست ألسينا، خلال فترة انفصالها عن زوجها قبل سنوات.
وبحسب مقتطفات نُشرت الأربعاء، استمر هذا الانفصال حتى اليوم مع أنّهما لا يزالان متزوجين قانونيًّا.
وردًّا على سؤال عن سبب خيارهما إخفاء انفصالهما، قالت جايدا إنهما "لم يكونا مستعدين بعد" للكشف عن ذلك و"لا يزالان يحاولان السعي للتوصّل إلى كيفية إقامة شراكة مَعًا".
وقالت لمجلة "بيبول" في مقابلة منفصلة "أحببنا بعضنا جدًّا ونحاول اكتشاف ما يعني ذلك بالنسبة إلينا".
والتقى الزوجان للمرة الأولى خلال تصوير مسلسل "ذي فريش برينس أوف بيل-اير" عام 1994.
وكان سميث آنذاك متزوّجًا من زوجته الأولى التي طلّقها لاحقًا.
ولجايدا وويل ابنان هما جادين وويلو.