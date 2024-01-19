زعيمة قبيلة تنفخ على وجوه متحدثين في "دافوس" (فيديو)
ظهرت زعيمة قبيلة ياوانوا، وهي من السكان الأصليين في غابات الأمازون في البرازيل، خلال جلسة في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2024"، وقد تصرفت أمام الملأ بغرابة.
وقامت ياوانوا، وهي ترتدي قبعتها العريضة وملابسها التقليدية، بأداء طقوس غريبة على منصة المتحدثين، وسط ترقبهم وصمتهم، قبل أن تردد صيحات غير مفهومة وتنفخ في يديها، ثم توجهت لكل متحدث على المنصة، وأمسكت برأسه ثم "نفخت" فوق جبهته، كنوع من التبريكات.
وقررت المرأة الحضور إلى منتدى "دافوس"؛ من أجل لفت أنظار قادة دول العالم إلى إزالة أشجار غابات الأمازون والتأثيرات السلبية لذلك على التغير المناخي.
وعادة ما ينوب قادة من السكان الأصليين، الذين يشكلون 5% من سكان كوكب الأرض، للمشاركة أحيانا في منتدى "دافوس" لمناقشة قضايا أبرزها تتعلق بتغير المناخ والبيئة.