زعيمة قبيلة تنفخ على وجوه متحدثين في "دافوس" (فيديو)

ظهرت زعيمة قبيلة ياوانوا، وهي من السكان الأصليين في غابات الأمازون في البرازيل، خلال جلسة في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2024"، وقد تصرفت أمام الملأ بغرابة.

وقامت ياوانوا، وهي ترتدي قبعتها العريضة وملابسها التقليدية، بأداء طقوس غريبة على منصة المتحدثين، وسط ترقبهم وصمتهم، قبل أن تردد صيحات غير مفهومة وتنفخ في يديها، ثم توجهت لكل متحدث على المنصة، وأمسكت برأسه ثم "نفخت" فوق جبهته، كنوع من التبريكات.