قصور كاليفورنيا على وشك السقوط بعد انهيارات أرضية (فيديو)
هناك ثلاثة منازل ساحلية على الأقل في جنوب مقاطعة أورانج، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، معرضة لخطر السقوط في المحيط بعد تفتت المنحدرات التي بنيت عليها في انهيار أرضي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقا لتقارير لـ"نيوزويك".
وتُظهِر الصور التي نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي، أن أحد المنازل في دانا بوينت معلق على جانب المنحدر كما أنه معلق جزئياً في الهواء، في حين يبدو منزلان آخران على مقربة خطيرة من حافة المنحدر. بضع أقدام تحت المنازل، حيث تشير الكاميرا إلى الأرض التي سقطت عندما تلاشى المنحدر.
وقد جاء انهيار جزء من منحدر دانا بوينت في أعقاب هطول أمطار غزيرة في جنوب كاليفورنيا في وقت سابق من هذا الشهر؛ ما تسبب في انهيارات أرضية وفيضانات عبر المنطقة.
وفي شمال كاليفورنيا، قتل ثلاثة أشخاص بسبب سقوط الأشجار إثر العاصفة التاريخية التي ضربت المنطقة؛ إذ تسببت الأمطار القياسية في حدوث فيضان مدمر في جنوب كاليفورنيا وأدت إلى إجلاء سكان مقاطعة أورانج من منازلهم في المناطق المتضررة، مثل سان كليمنتي.
ووفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة "نيوزويك"، فإن المنازل الثلاثة المتأثرة جميعها تقع في شارع سينيك في دانا بوينت، وهو موقع يطل على المحيط. وأخبرت هيئة المطافئ في مقاطعة أورانت أنها لم تتلق أي اتصالات بشأن الانهيارات الأرضية.
وأخبر أحد مالكي المنازل أن منزله آمن ولم تقم سلطات المدينة بوضع علامات حمراء عليه. كما أخبر أحد سكان دانا بوينت منذ فترة طويلة، الإذاعة المحلية أنه سيقلق إن كان يعيش في تلك المنازل.
وأعلنت مدينة دانا بوينت بأنها لن تتخذ أي إجراءات أخرى في المنطقة المتأثرة بالانهيارات الأرضية. كما تأثر سكان مقاطعة أورانج أخيرا بزلزال ضرب أراضيها في 9 شباط/فبراير، بحسب ما أفادت هيئة إشعال الحرائق في مقاطعة أورانج، التي حذرت السكان من احتمال حدوث صدمات لاحقة.
وأفادت صحيفة "نيويورك بوست" أن قيمة المنازل التي تتأرجح على حافة المنحدر في دانا بوينت تقدر بمبلغ 15.9 مليون دولار، مستشهدة ببيانات من ريدفين. ووفقاً لشركة العقارات، تبلغ قيمة هذه المساكن نحو 15.9 مليون دولار، و14.1 مليون دولار و12.9 مليون دولار على التوالي، حسبما أفادت صحيفة نيويورك بوست.
لقد كانت العواصف الثقيلة التي حدثت أخيراً في كاليفورنيا كابوساً للعديد من مالكي المنازل الذين لم يغطِ تأمينهم أيا من الأضرار، ووفقاً لشبكة "سي إن إن بزنس"، فإن 1% فقط من الأسر المعيشية البالغ عددها 7.7 مليون أسرة في المقاطعات المتأثرة بالعواصف الفتاكة لم تتمكن من تقديم مطالبات بشأن الأضرار الناجمة عن الفيضانات. ولا يغطي التأمين الفيضانات والانهيارات الأرضية.