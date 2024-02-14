قصور كاليفورنيا على وشك السقوط بعد انهيارات أرضية (فيديو)

هناك ثلاثة منازل ساحلية على الأقل في جنوب مقاطعة أورانج، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، معرضة لخطر السقوط في المحيط بعد تفتت المنحدرات التي بنيت عليها في انهيار أرضي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقا لتقارير لـ"نيوزويك".

وتُظهِر الصور التي نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي، أن أحد المنازل في دانا بوينت معلق على جانب المنحدر كما أنه معلق جزئياً في الهواء، في حين يبدو منزلان آخران على مقربة خطيرة من حافة المنحدر. بضع أقدام تحت المنازل، حيث تشير الكاميرا إلى الأرض التي سقطت عندما تلاشى المنحدر.

وقد جاء انهيار جزء من منحدر دانا بوينت في أعقاب هطول أمطار غزيرة في جنوب كاليفورنيا في وقت سابق من هذا الشهر؛ ما تسبب في انهيارات أرضية وفيضانات عبر المنطقة.

وفي شمال كاليفورنيا، قتل ثلاثة أشخاص بسبب سقوط الأشجار إثر العاصفة التاريخية التي ضربت المنطقة؛ إذ تسببت الأمطار القياسية في حدوث فيضان مدمر في جنوب كاليفورنيا وأدت إلى إجلاء سكان مقاطعة أورانج من منازلهم في المناطق المتضررة، مثل سان كليمنتي.