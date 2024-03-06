مصر.. إحالة أوراق المتهم الأول بقتل ضابط يمني للمفتي‎

قضت محكمة الجنايات المصرية، اليوم الأربعاء، بإحالة أوراق المتهم الأول بقتل اللواء اليمني حسن العبيدي داخل مسكنه بمصر، إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه. وتحدَّدت جلسة الـ1 من أبريل المقبل للحكم على باقي المتهمين.

وحضر المتهمون وأسرهم اليوم إلى المحكمة تحت حراسة مشددة، وبدا على أسر المتهمين الحزن والتأثر الشديدَين، وفور النطق بالحكم دوّى العويل والصراخ من قِبل أسرة المتهم الأول.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، المقرون بجناية أخرى وهي السرقة.

ووضَّحت النيابة العامة في قرار الإحالة أن المتهمين من الأول إلى الرابع قَتلوا العبيدي عمدًا مع سبق الإصرار وسرقوه، بعدما بيّتوا النية وعَقدوا العزم المصمم على ذلك، بأنْ أعدّوا لذلك عقارًا مهدئًا "الكلوزابين"، وسلاحًا أبيض "مِطواة"، إذ شاركتهم المتهمة الخامسة في إخفاء جزء من المسروقات.

وحدَّدت النيابة أدوار المتهمين بالواقعة، إذ إن المتهمتين الثالثة والرابعة وضَعتا مخدرًا للمجني عليه بمشروب لشلّ حركته، ليتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول لمسكنه وتهديده بسلاح أبيض، إلا أنه قاومهما فوثّقاه بالحبال "من القدمين واليدين" وأسقطاه أرضًا وتناوبا على ضربه حتى سقط قتيلًا، واستولوا جميعًا على (مبالغ مالية (عملات أجنبية ومحلية) وبعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية، بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه، ولاذوا بالفرار.