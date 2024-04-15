تعتبر فاكهة البطيخ من الفواكه الصيفية المحبوبة، ويشغل تساؤل الناس حول سلامة تناول بذوره. رغم الافتراض الشائع بأمانها، فهل هناك مخاطر محتملة تتعلق بتناولها؟

هل بذور البطيخ آمنة للأكل؟

رغم الافتراض الشائع، مضغ بذور البطيخ لن يؤدي إلى نمو البطيخ في المعدة. سواء كانت بذورًا سوداء أو بيضاء، فهي آمنة للتناول. فبذور البطيخ البيضاء هي ببساطة طبقات فارغة وآمنة، في حين أن البذور السوداء، التي تمثل البطيخ الناضج، تمر عبر الجسم كألياف غير قابلة للهضم.

ما الفوائد الصحية المحتملة لبذور البطيخ؟

رغم صغر حجمها، تحتوي على كمية غذائية معززة بالحديد والفولات والنياسين؛ ما يقدم فوائد صحية محتملة، يضيف بعض الأشخاص البذور إلى نظامهم الغذائي للحصول على وجبة خفيفة مقرمشة.

ومع ذلك، الإفراط في تناول البذور قد يؤدي إلى مشاكل في الهضم بسبب المحتوى العالي من الألياف غير القابلة للهضم. يجب هضم البذور بالكامل للاستفادة من العناصر الغذائية الصحية التي تحتوي عليها.

ما قيمتها الغذائية؟

تحتوي بذور البطيخ على العناصر الغذائية الأساسية، مثل: المغنيسيوم، وتعتبر مهمة لوظائف الجسم المختلفة. وتحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة، مثل: الليكوبين، والتي تعتبر صحية للقلب، وتقي من السرطان.

ولأولئك الذين يرغبون في استخدام بذور البطيخ في نظامهم الغذائي، هناك طرق متعددة للاستمتاع بها. يمكن تحميصها مع قليل من زيت الزيتون والملح لتكوين وجبة خفيفة مرضية، أو إضافتها إلى السلطات أو اللبن الرائب أو دقيق الشوفان للحصول على قوام إضافي وتغذية. كما يمكن للمغامرين تجربة زبدة بذور البطيخ، التي تعتبر دسمة ومثالية للخبز المحمص أو الفاكهة أو العصائر.