صورة تجمع جورج كلوني مع أوباما وفتاة في يخت تثير الجدل

إذ سبق وتم شن هجوم على أوباما مع صورة طفلة صغيرة وهو يداعبها في المكتب البيضاوي، تبين لاحقا أنها ابنة شقيقته.

وكان الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، ومقدم البرامج جيمي كيميل، وبابا الكنيسة الكاثوليكي فرنسيس ومقدمة البرامج الحوارية أوبرا وينفري، من بين الأسماء التي ظهرت في الوثائق المتعلقة بمرتكب الجرائم الجنسية رجل الأعمال جيفري إبستين.

وكشفت الوثائق أسماء نحو 170 شخصا، من بينهم ساسة ومشاهير ربطتهم علاقة بإبستين. وتضمنت إفادات من ضحايا إبستين، وشريكته غيسلين ماكسويل، كما شملت تفاصيل اتصالات بين الملياردير الشهير وهؤلاء الأشخاص.

ولكن مع ذلك، لم يكن أوباما الذي تم تداول اسمه مع مشاهير وشخصيات بارزة في مواقع التواصل من بين أولئك الذين ضمتهم القائمة، كما خلت القائمة من أسماء آخرين.

وحاول متابعون أن يثيروا تساؤلات عن حقيقة الصورة التي جمعت أوباما مع كلوني والفتاة، ملمحين إلى صلتهم بإبستين، وتوجههم في اليخت حتما إلى جزيرته التي نالت شهرة واسعة، وأصبحت محل شبهات بشكل كبير.

وفي التدقيق في الصورة، كشف آخرون أنها ليست حقيقية كما تظهر، إذ إن الفتاة ليست قاصرا كما تبدو، بل امرأة ناضجة.