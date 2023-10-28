11 قتيلا في حريق منجم في كازاخستان

قُتل 11 شخصا على الأقل في حريق شب في منجم تملكه شركة مجموعة "أرسيلورميتال" العملاقة للتعدين في كازاخستان، على ما أفاد مسؤولون محليون، السبت.

وأعلن الرئيس الكازاخستاني على الفور "إنهاء التعاون" مع المجموعة العملاقة.

وأوضحت السلطات المحلية: "اندلع حريق في منجم كوستينكو قضى فيه 11 شخصا، فيما نقل 18 شخصا لحقت بهم إصابات متفاوتة الخطورة إلى المستشفى".

وأشارت السلطات إلى أنه "من أصل 252 عاملا كانوا موجودين عند وقوع المأساة عاد 205 إلى السطح".

وهو ثاني حادث يقع فيه ضحايا في غضون شهرين في أحد مناجم المجموعة، بعد مقتل خمسة عمال في منتصف آب/أغسطس في المنطقة نفسها.

ووقع الحادث في منجم قريب من مدينة كاراغاندا الواقعة في منطقة صناعية وسط كازاخستان، إلى حيث توجه وزير حالات الطوارئ سيريم شاريبخانوف.

وتتهم كازاخستان مجموعة "ارسيلورميتال" بانتظام بعدم احترام معايير السلامة أو البيئة.