روحاني: إسرائيل جرح للعالم الإسلامي

طهران - قبل يومين من تنصيبه نقلت وسائل إعلام إيرانية الجمعة عن الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني وصف إسرائيل بأنها "جرح" يجب التخلص منه وطالب الإيرانيين بمساندة حقوق الفلسطينيين.

وتضاهي تصريحات روحاني في حدتها المشاعر المعادية لإسرائيل التي كان يرددها الرئيس المنتهية ولايته محمود احمدي نجاد الذي أثار نفيه لحدوث المحرقة ووصفه إسرائيل بأنها "ورم سرطاني" موجة من الانتقادات الدولية.

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن روحاني قوله في يوم القدس "النظام الصهيوني جرح في جسد العالم الإسلامي منذ سنوات ويجب محوه".

وتساور الولايات المتحدة وحلفاؤها شكوك في أن إيران تطور برنامجاً للأسلحة النووية. وتصر إيران على أن برنامجها النووي مخصص للاغراض السلمية إلا أن إسرائيل تعتبره تهديداً لوجودها وترفض استبعاد القيام بعمل عسكري.

وتأمل الدول الغربية أنه في ظل حكم الزعيم المعتدل روحاني يمكن أن تؤدي الدبلوماسية إلى التوصل لاتفاق يحد من برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم لتجنب تفجر أي صراع.

وفي أول رد فعل على تصريحات روحاني، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان خاص أن تصريحات الرئيس الإيراني الجديد حول إسرائيل "تكشف وجهه الحقيقي".

وفي تعليق على تصريحات روحاني الذي قارن إسرائيل بجسم غريب في المنطقة يجب استئصاله، قال نتانياهو إن "وجه روحاني الحقيقي انكشف قبل الموعد المحدد ورغم أن الإيرانيين يحاولون الآن نفي تلك التصريحات، هذا هو ما يعتقده، وهذه هي خطة عمل النظام الإيراني".