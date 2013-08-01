انخفاض مبيعات فورد وكرايسلر

ديترويت - أعلنت فورد موتور وكرايسلر جروب الأمريكيتان لصناعة السيارات الخميس أن مبيعاتهما في الولايات المتحدة في يوليو انخفضت دون التوقعات مع هبوط مبيعات فورد من السيارات متوسطة الحجم 12 بالمئة نظراً لشح لمعروض من السيارات التي تحظى بإقبال كبير.

وقالت فورد ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في الولايات المتحدة إن مبيعاتها في أمريكا الشهر الماضي بلغت 193715 سيارة بزيادة قدرها 11 بالمئة عما كانت عليه قبل عام بينما بلغ متوسط توقعات المحللين 200 ألف سيارة.

وباعت كرايسلر وهي إحدى وحدات فيات الإيطالية 140102 سيارة في يوليو مقارنة مع متوسط توقعات محللين عند 146275 سيارة.

ولا تزال مبيعات فورد وكرايسلر من الشاحنات البيك أب قوية رغم إعلانهما عن مبيعات أضعف من المتوقع للسيارات.

وقالت نيسان موتور اليابانية لصناعة السيارات إن مبيعاتها في الولايات المتحدة ارتفعت في يوليو 10.9 في المئة إلى 109041 سيارة وذلك دون توقعات خمسة محللين في استطلاع لرويترز عند 111115 سيارة. وقالت فولكس فاجن الألمانية إن مبيعاتها في يوليو في الولايات المتحدة تراجعت 3.3 في المئة.