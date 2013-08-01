مسابقة "إرم".. أجمل مائدة رمضانية

إرم - (خاص)

بعد المشاركات العديدة التي تمت عبر الفيسبوك بالحساب الخاص لـ إرم لمسابقة أجمل مائدة رمضانية وصل 10 فائزين إلى التصفيات النهائية حيث أصبحوا قريبيتن جداً من الفوز بالجوائز القيمة .

المرحلة النهائية سهلة للغاية فما عليكم إلا القيام بالتصويت لصورة المائدة التي ترونها الأجمل من خلال خانة التصويت الموجودة على يسار الصفحة .

يمكنكم الإطلاع على الصور المشاركة في الأسفل.

جوائز قيمة باتنتظار الفائزين: هواتف ذكية من أل جي وساعات قيمة من رويال لندن بالإضافة إلى حلويات فاخرة من يوكو موكو.

ينتهي التصويت في أخر يوم من شهر رمضان وبعدها سيتم الإعلان عن الفائزين .

أسماء الفائزين وصور موائدهم الرمضانية التي حصلت على أعلى نسب تصويت عبر الفيسبوك

المتسابق الأول : نفيسة ضيف

المتسابق الثاني : روزة عباس

المتسابق الثالث : كاميليا بالداريا

المتسابق الرابع: سليمة خفرابي

المتسابق الخامس: زينب غوايرفة

المتسابق السادس : عبير ضيف

المتسابق السابع : أغنيس باشا

المتسابق الثامن : ميرال داودي

المتسابق التاسع : هدى تاشوشا

المتسابق العاشر : خالدة ديجماوي

هناك مسابقات أخرى بانتظاركم سارعوا بالإشتراك عبر موقعنا على الفيسبوك

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