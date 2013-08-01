مسابقة "إرم".. أجمل مائدة رمضانية

إرم - (خاص)
بعد المشاركات العديدة التي تمت عبر الفيسبوك بالحساب الخاص لـ إرم لمسابقة أجمل مائدة رمضانية وصل 10 فائزين إلى التصفيات النهائية حيث أصبحوا قريبيتن جداً من الفوز بالجوائز القيمة .
المرحلة النهائية سهلة للغاية فما عليكم إلا القيام بالتصويت لصورة المائدة التي ترونها الأجمل من خلال خانة التصويت الموجودة على يسار الصفحة .
يمكنكم الإطلاع على الصور المشاركة في الأسفل.
جوائز قيمة باتنتظار الفائزين: هواتف ذكية من أل جي وساعات قيمة من رويال لندن بالإضافة إلى حلويات فاخرة من يوكو موكو.
ينتهي التصويت في أخر يوم من شهر رمضان وبعدها سيتم الإعلان عن الفائزين .
أسماء الفائزين وصور موائدهم الرمضانية التي حصلت على أعلى نسب تصويت عبر الفيسبوك
المتسابق الأول : نفيسة ضيف
المتسابق الثاني : روزة عباس
المتسابق الثالث : كاميليا بالداريا
المتسابق الرابع: سليمة خفرابي
المتسابق الخامس: زينب غوايرفة
المتسابق السادس : عبير ضيف
المتسابق السابع : أغنيس باشا
المتسابق الثامن : ميرال داودي
المتسابق التاسع : هدى تاشوشا
المتسابق العاشر : خالدة ديجماوي
هناك مسابقات أخرى بانتظاركم سارعوا بالإشتراك عبر موقعنا على الفيسبوك
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