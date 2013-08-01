مسابقة "إرم".. أجمل مائدة رمضانية

مسابقة "إرم".. أجمل مائدة رمضانية

مسابقة "إرم".. أجمل مائدة رمضانية

مسابقة "إرم" الرمضانية لأجمل مائدة تدخل مرحلتها النهائية بعد اختيار أجمل 10 موائد وصلوا للمرحلة النهائية من خلال التصويت عبر الفيسبوك.

إرم - (خاص)

 

بعد المشاركات العديدة التي تمت عبر الفيسبوك بالحساب الخاص لـ إرم لمسابقة أجمل مائدة رمضانية وصل 10 فائزين إلى التصفيات النهائية حيث أصبحوا قريبيتن جداً من الفوز بالجوائز القيمة .

 

المرحلة النهائية سهلة للغاية فما عليكم إلا القيام بالتصويت لصورة المائدة التي ترونها الأجمل من خلال خانة التصويت الموجودة على يسار الصفحة .

 

يمكنكم الإطلاع على الصور المشاركة في الأسفل. 

 

جوائز قيمة باتنتظار الفائزين: هواتف ذكية من أل جي وساعات قيمة من رويال لندن بالإضافة إلى حلويات فاخرة من يوكو موكو.

 

ينتهي التصويت في أخر يوم من شهر رمضان وبعدها سيتم الإعلان عن الفائزين .

 

أسماء الفائزين وصور موائدهم الرمضانية التي حصلت على أعلى نسب تصويت عبر الفيسبوك

 

المتسابق الأول : نفيسة ضيف 

 

 

 

المتسابق الثاني : روزة عباس 

 

المتسابق الثالث : كاميليا بالداريا 

 

المتسابق الرابع: سليمة خفرابي

 

المتسابق الخامس: زينب غوايرفة 

 

المتسابق السادس : عبير ضيف 

 

 

 المتسابق السابع : أغنيس باشا 

 

 

المتسابق الثامن : ميرال داودي 

 

المتسابق التاسع : هدى تاشوشا

 

 المتسابق العاشر :  خالدة ديجماوي

 

 

 هناك مسابقات أخرى بانتظاركم سارعوا بالإشتراك عبر موقعنا على الفيسبوك

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