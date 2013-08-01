توتنهام يقترب من ضم سولدادو من فالنسيا

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السبيرز يؤكد على موقعه قرب توصله لاتفاق مع نظيره الإسباني، لضم المهاجم الدولي، في صفقة قدرت بـ30 مليون يورو.