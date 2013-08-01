توتنهام يقترب من ضم سولدادو من فالنسيا

لندن - أعلن نادي توتنهام هوتسبير المنتمي للدروي الانجليزي الممتاز لكرة القدم الخميس توصله لاتفاق من أجل ضم المهاجم روبرتو سولدادو من فالنسيا الاسباني.
وقال اماديو سالفو رئيس فالنسيا الأربعاء إن إتمام الصفقة ينتظر حل مشكلة مع وكلاء سولدادو، وقال توتنهام بموقعه على الانترنت "نحن سعداء بالإعلان عن توصلنا لاتفاق مع فالنسيا من أجل التعاقد مع روبرتو سولدادو بشرط اجتيازه للفحص الطبي".
وذكرت تقارير إعلامية أن قيمة الصفقة تبلغ نحو 30 مليون يورو (39.84 مليون دولار) لضم سولدادو الذي أحرز 30 هدفا في 46 مباراة مع فالنسيا الموسم الماضي.