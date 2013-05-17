سامسونغ تعتزم افتتاح مصنع في مصر

القاهرة - (خاص) محمد عز الدين

قال شريف بركات، رئيس قطاع الأجهزة في "سامسونغ مصر" إن الشركة تعتزم ضخ 1.7 مليار جنيه لإنشاء مصنعاً إقليمياً جديداً في مدينة "بني سويف" في جنوب مصر.

وكشف في حوار خاص أن الشركة ستبدأ الانتاج قبل نهاية العام الجاري لتغطية السوق المصرية ودول أفريقيا والشرق الأوسط.

ولفت إلى أن المصنع سوف يركز على إنتاج شاشات التلفاز ثلاثية الأبعاد، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتصدير الإلكترونيات.

وقال بركات إن الشركة الكورية الجنوبية اختارت مصر لموقعها الاستراتيجي وتوفر الأيدي العاملة الرخيصة.

وأوضح أن سامسونغ تستهدف السوق المصري كإستثمار طويل الأمد، ووجود امكانات اقتصادية ولوجيستية واعدة، لافتا إلى أن الشركة ستنتهج استراتيجية من 3 محاور في مصر، يعتمد أولها على تقديم منتج مناسب ومطلوب للسوق المحلي، والثانية عن طريق سياسات تسويقية متطورة، وحملات متعاقبة لمنتجاتها من الهواتف الذكية.

أما المحور الثالث فيركز على استراتيجيات البيع والانتشار في السوق المحلي والمنطقة.

وقال بركات: إن "سامسونغ" تحقق مبيعات عالية لمنتجاتها الذكية، وتستحوذ على 43% من سوق الهواتف المصرية.

أما بالنسبة إلى تطبيقات الهواتف الذكية أوضح بركات أن السوق المصري تعد الأكبر عربياً وأفريقياً؛ ولتشجيع استخدامها سيظل بعضها مجاني طالما تسمح بذلك متاجر "جوجل".

وفيما يخص المنافسة بين "سامسونغ" و"أبل"، قال بركات إن الشركة تحترم المنافسة الشريفة، وتتعاون مع منافسيها في كل المجالات لصالح المستهلك لضمان حصوله على أفضل وأحدث وأرخص المنتجات.

وكشف عن تقدم شركة سامسونغ بطلب لوزارة الاتصالات المصرية لإنتاج حاسوب لوحي منخفض التكاليف، لاستخدامه في البحث العلمي والتعليم في المدارس والجامعات المصرية.