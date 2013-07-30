السعوديون ثاني أكثر مستخدم لمطار دبي

السعودية - احتل المسافرون السعوديون في النصف الأول من 2013 ثاني أكثر المسافرين عدداً في مطار دبي الدولي الذي سجل معدلات نمو قياسية خلال العام الجاري.

وارتفع إجمالي عدد مستخدمي مطار دبي إلى 32.6 مليون مسافر، وهو أعلى رقم يسجله المطار في ستة أشهر، وفقاً للإحصاءات الصادرة عن مؤسسة مطارات دبي.

وأظهرت الإحصاءات أن النمو القياسي بأعداد المسافرين خلال يونيو/حزيران الماضي ساهم في حدوث هذا الارتفاع الكبير بعدد المسافرين، حيث استخدم المطار (5.537.908 مسافر) بزيادة قدرها 17.5 بالمئة مقارنة مع 4.714.264 مسافر في يونيو/حزيران 2012.

كما أظهرت أن الدول الخمس التي تصدرت قائمة المتعاملين مع المطار هي أستراليا، السعودية، بريطانيا، الهند، باكستان خلال يونيو/حزيران الماضي، ويأتي ذلك التقدم بالنسبة لاستراليا نتيجة إطلاق رحلات الخطوط الجوية لشركة كانتاس من دبي في شهر مايو/أيار الماضي، كما أظهرت أن استراليا تصدرت قائمة مستخدمي المطار من حيث إجمالي نمو أعداد المسافرين بنسبه 44 بالمئة، تلتها المملكة بزيادة نسبتها 35 بالمئة، وبريطانيا بزيادة نسبتها 21.9 وتلتها الهند بزيادة 21 بالمئة.

وعلى صعيد المناطق، واصلت دول مجلس التعاون الخليجي تصدرها قائمة مستخدمي مطار دبي مسجلة أعلى معدلات النمو بأعداد المسافرين بزيادة قدرها 198779 مسافرا، تلتها منطقة أوروبا الغربية بزيادة قدرها 170782 مسافراً وشبه القارة الهندية بزيادة قدرها 158161 مسافر. وكانت أمريكا الجنوبية المنطقة الوحيدة التي سجلت انخفاضاً في شهر يونيو/حزيران الماضي في حركة المسافرين قدره 5508 مسافر.

ووفقاً لإحصاءات العام 2012، فإن عدد السياح الذين غادروا السعودية خلال العام الماضي بلغ 12.7 مليون سائح منهم 1.9 مليون إلى دولة الإمارات.