المفاوضات تنطلق في واشنطن بحضور كيري

واشنطن ـ استضاف وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أول مفاوضات مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ نحو ثلاث سنوات الاثنين خلال حفل إفطار جمع وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في مقر وزارة الخارجية.

وقال مسؤولون أمريكيون إن محادثات السلام التي من المقرر أن تستغرق تسعة أشهر استؤنفت خلال حفل الإفطار.

ومن المقرر أن تستمر المحادثات الثلاثاء وسيعلن كيري كما هو متوقع الخطوات التالية.

وطالب كيري في وقت سابق الاسرائيليين والفلسطينيين تقديم "تنازلات معقولة" من أجل السلام.

وفي مؤشر على التحديات التي تقابل المحادثات دب خلاف علني بين الطرفين بشأن جدول أعمال المحادثات وقال مسؤول اسرائيلي إن كل القضايا يجب بحثها في وقت واحد في حين قال مسؤول فلسطيني إنهم يجب أن يبدأوا بقضية الحدود والأمن. لكن ليفني قالت ردا على ذلك إن كيري وحده هو الذي سيتحدث علانية عن المحادثات.

وتسعى الولايات المتحدة إلى التوصل لاتفاق حول "حل الدولتين".

والقضايا الرئيسية التي لابد من حسمها لإنهاء الصراع هي الحدود ومستقبل المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية ومصير اللاجئين الفلسطينيين ووضع القدس.

وفي بيان حث الرئيس الأمريكي باراك أوباما الجانبين على التفاوض بروح طيبة وقال إن "الولايات المتحدة مستعدة لدعمهم طوال المفاوضات".

وتجري المحادثات بين كبار مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهما وزيرة العدل الإسرائيلية ليفني واسحق مولشو وبين مساعدي الرئيس الفلسطيني محمود عباس ممثلين بصائب عريقات ومحمد اشتية.