طبق اليوم: الكبسة السعودية باللحم

طبق اليوم: الكبسة السعودية باللحم

طبق اليوم: الكبسة السعودية باللحم

مطبخ إرم يقدم لكم يومياً طيلة أيام الشهر المبارك وصفات طعام لأشهر "الشيفات" في الوطن العربي بطريقة سهلة ومميزة.

 إرم - (خاص) من هيا كنعان

 

اخترنا لكم في اليوم العشرين من الشهر الكريم طبق الكبسة باللحم، نتمنى أن ينال اعجابكم، صوماً مقبولاً وافطارا شهياً.

 

مدة التحضير: 50 دقيقة 

 

المقادير: 

 

 

 

طريقة التحضير :

 

 

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