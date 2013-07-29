طبق اليوم: الكبسة السعودية باللحم

إرم - (خاص) من هيا كنعان

اخترنا لكم في اليوم العشرين من الشهر الكريم طبق الكبسة باللحم، نتمنى أن ينال اعجابكم، صوماً مقبولاً وافطارا شهياً.

مدة التحضير: 50 دقيقة

المقادير:

طريقة التحضير :