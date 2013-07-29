طبق اليوم: الكبسة السعودية باللحم

إرم - (خاص) من هيا كنعان
اخترنا لكم في اليوم العشرين من الشهر الكريم طبق الكبسة باللحم، نتمنى أن ينال اعجابكم، صوماً مقبولاً وافطارا شهياً.
مدة التحضير: 50 دقيقة
المقادير:
طريقة التحضير :
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مطبخ إرم يقدم لكم يومياً طيلة أيام الشهر المبارك وصفات طعام لأشهر "الشيفات" في الوطن العربي بطريقة سهلة ومميزة.
إرم - (خاص) من هيا كنعان
اخترنا لكم في اليوم العشرين من الشهر الكريم طبق الكبسة باللحم، نتمنى أن ينال اعجابكم، صوماً مقبولاً وافطارا شهياً.
مدة التحضير: 50 دقيقة
المقادير:
طريقة التحضير :