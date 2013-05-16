دبي تحارب تهريب عاج الفيلة

تساهم دولة الإمارات في تنفيذ بنود اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض والتي تنظم التجارة الدولية بالحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض.

وعلى هذا الأساس، أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة لأمن المطارات بالتعاون مع الصندوق الدولي للرفق بالحيوان، حملة بيئية بهدف تعزيز الجهود الدولية لمكافحة تهريب عاج الفيلة، من خلال حملة توعوية في قاعة المغادرة بمبنى رقم 3 المخصصة لطيران الإمارات في مطار دبي الدولي وصالات الترانزيت.

كما تهدف الإمارات إلى التأكد من أن التجارة الدولية التي تتم أو تمر عبر أراضيها، في أنواع الحيوانات والنباتات البرية وأجزائها ومشتقاتها، لا تهدد بقاء تلك الأنواع في بيئاتها الطبيعية.

وأكد اللواء الطيار أحمد محمد بن ثاني، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي على أهمية هذه الحملة البيئية من أجل تعزيز الشراكة مع المؤسسات العالمية المهتمة في البيئة، للاستفادة من برامجها المتنوعة، وجهودها في سبيل رفع مستوى الوعي البيئي لأفراد المجتمع.

وأكد أن السماح بأي خطوة باتجاه تجارة العاج لا معنى له لأن ذلك يتعارض مع كل مبدأ من مبادئ المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض، آملاً أن تحقق الحملة الأهداف المنشودة منها والوصول إلى أكبر شريحة من المسافرين حول العواقب القانونية المترتبة على تهريب عاج الفيلة مما يسهم في المحافظة على البيئة البرية.