تشارلتون يتدخل لإقناع روني بالبقاء

إرم (خاص) من أحمد نبيل

مانشستر- رحيل أو بقاء الفتى الذهبي واين روني بين جدران "أولد ترافورد" صار حديث الجميع في مدينة مانشستر الإنكليزية، للدرجة التي دفعت السير بوبي تشارلتون لحث نجم منتخب إنكلترا للبقاء في الفريق.

وقال النجم الأسطوري للشياطين الحمر إنه واثق في بقاء روني مع الفريق، بل الأكثر من ذلك قدرته على تحطيم رقمه القياسي (تشارلتون) مع يونايتد.

ودخل روني في خلاف مع النادي منذ نهاية الموسم الماضي إبان فترة السير أليكس فيرغسون وقد قرر الرحيل، وبالفعل تقدم البرتغالي جوزيه مورينيو بعرض جدي لضم الفتى الذهبي لصفوف البلوز.

وقال تشارلتون: "واين روني لاعب في مانشستر يونايتد، وأعتقد أنه سيستمر مع الفريق، نحن كنادٍ لسنا بهذه السخافة لنتخذ قرارات متهورة، أنا لا أحب فقدان لاعبين جيدين، وروني لاعب جيد".

وأضاف السير المخضرم: "كنت أتمنى أن يسجل(روني) أكبر عدد من الأهداف، وأتمنى أن يكون ذلك معنا ومازلت أفكر بهذه الطريقة وأريد أن يبقى روني معنا ليحقق ذلك".

تأتي تصريحات تشارلتون على هامش جولة مانشستر يونايتد الآسيوية الحالية في هونغ كونغ قبيل مباراة جديدة يخوضها الفريق في إطار استعداداه للموسم الجديد.

وكان ديفيد مويس المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد قد أكد في أكثر من مناسبة أن روني "ليس للبيع"، رغم أن جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق تشيلسي قد أشار إلى أن روني هو اللاعب الذي يتمنى التعاقد معه، وأبدى نادي أرسنال الانكليزي أيضا رغبته في الحصول على خدمات مهاجم منتخب "الأسود الثلاثة".