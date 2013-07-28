مورينيو يفاجئ الجميع: فينغر شخص لطيف

إرم - (خاص) من أحمد نبيل

كشف البرتغالي الاستثنائي جوزيه مورينيو المدير الفني العائد لتدريب تشيلسي بعد غياب نحو ست سنوات عن أن علاقته مع نظيره الفرنسي آرسين فينغر المدير الفني للمدفعجية تطورت كثيراً.

وكان مدرب تشيلسي يرتبط بعلاقة متوترة مع الفرنسي فينغر في الولاية الأولى للمدرب الاستثنائي في تشيلسي خاصة عقب المباريات التي كانت تجمع الفريقين، خاصة تصريحات الرجلين عقب المباريات وفي ظل المنافسة المحتدمة بين الفريقين، ومع ذلك، قال مورينيو : "عقب عام 2007 جمعتني عدة لقاءات بفينغر، وكان هناك عدة فرص للقاء سوياً والحديث في العديد من المناسبات، وجمعت بيننا صداقة قائمة على الاحترام".

وأوضح المدير الفني السابق لريال مدريد: "اجتمعنا من قبل في الاتحاد الأوروبي على هامش يورو 2008 وكذلك كأس العالم 2010، والتقينا على العشاء وهكذا"، وأردف "عندما لا تكون هناك منافسة بيننا ولا نلعب في نفس بطولة الدوري وضد بعضنا البعض، كان من السهل أن يتواصل كل منا مع الآخر بهدوء، وصارت علاقتنا عميقة أكثر، وتحدثنا عن كرة القدم كثيراً، فهو رجل لطيف للغاية".

وكال مورينيو أشاد بمنافسه الفرنسي قائلا: "أنا أحترمه كثيرا، وسوف أظهر احترامي له دائما، فعندما تكون هناك منافسة في كرة القدم قد يسئ الأصدقاء لبعضهما البعض وقد تخرج بعض العبارات التي قد تسيئ للصداقة، لكن كل شئ يعود لطبيعته"، وختم "وفي نهاية المطاف أنا احترمه كثيرا، ولدى نفس الشعور بالنسبة له، وأعتقد أنه يحترمي، ولا أعتقد أن تنشأ بيننا مشكلة خلال الموسم الجديد".