بترورابغ السعودية : إغلاق وحدة تكسير الإيثان بعد تسرب مياه

الرياض- قالت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) السعودية الأحد إنها أغلقت وحدة تكسير الإيثان الأسبوع الماضي نظراً لتسرب في خطوط أنابيب مياه مرتبطة بالوحدة.

وأضافت بترورابغ وهي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية الحكومية العملاقة وسوميتومو كيميكال اليابانية، أن التسرب حدث في 16تشرين الأول / أكتوبر وأنها أغلقت الوحدة كإجراء إحترازي لتفادي حدوث أضرار.

وتابعت الشركة أن الوحدة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 1.3 مليون طن سنوياً من الإيثيلين سوف تستأنف التشغيل في غضون ثلاثة أيام.

وقدرت الشركة الخسارة المالية لبترورابغ جراء هذا التوقف بنحو 81 مليون ريال (22 مليون دولار) وسوف تنعكس على نتائج أعمالها في الربع الأخير من العام.

وتستطيع بترورابغ ولديها مصفاة نفطية متكاملة بطاقة 400 ألف برميل يوميا إنتاج 18 مليون طن من المنتجات المكررة و2.4 مليون طن من البتروكيماويات سنويا.