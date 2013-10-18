إتفاق للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا

بروكسل- توصل الاتحاد الأوروبي وكندا الجمعة إلى إتفاقية للتجارة الحرة بمليارات الدولارات ستحقق تكاملا بين إثنين من أكبر الإقتصادات في العالم وتمهد الطريق لأوروبا لإبرام إتفاقية أكبر مع الولايات المتحدة.
وسوى رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو المشكلات المتبقية في بروكسل لينجزا محادثات بدأت في أيار/مايو 2009 لكنها تعثرت لشهور بسبب الحصص الخاصة بلحم الأبقار الكندي والجبن الأوروبي.
ويشكل الإتفاق وهو الأول للاتحاد مع أحد اعضاء مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى إنفراجة في أجندة بروكسل للتجارة الحرة التي لم تنجز منها حتى الآن سوى إتفاقات أصغر مع كوريا الجنوبية وسنغافورة.
ومن المتوقع أن يزيد الإتفاق حجم التجارة في السلع والخدمات بين الاتحاد الأوروبي وكندا بواقع الخمس إلى 25.7 مليار يورو (35 مليار دولار) سنويا وفقا لأحدث تقديرات للاتحاد.
وتناقش المفوضية إتفاقيات تجارية مع أكثر من 80 دولة نيابة عن الاتحاد الذي يضم 28 بلدا عقب إنهيار محادثات الدوحة للتجارة العالمية.
ومن المتوقع أن يشكل الإتفاق مع كندا نموذجا لمحادثات الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة لأن كلا الإتفاقين يسعيان لما هو أبعد من خفض التعرفة وتقليص الحواجز أمام الأعمال عبر الأطلسي ونقاط خلافية مشابهة مثل الزراعة.