إتفاق للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا

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الإتفاق يعتبر الأول للاتحاد مع أحد اعضاء مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى ويشكل إنفراجة في أجندة بروكسل للتجارة الحرة التي لم تنجز منها حتى الآن سوى إتفاقات أصغر مع كوريا الجنوبية وسنغافورة.