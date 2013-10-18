واشنطن توجه تهما جديدة ضد حراس بلاكووتر

واشنطن- وجهت الولايات المتحدة تهما جديدة بالقتل غير العمد، الخميس إلى أربعة حراس سابقين بشركة بلاكووتر للخدمات الأمنية في واقعة إطلاق النار التي حدثت في بغداد عام 2007 وقال ممثلون للإدعاء إن 14 مدنيا أعزلا قتلوا فيها.

وتسبب الحادث في توتر العلاقات الأمريكية العراقية وأثار المخاوف بشأن استخدام الحكومة الأمريكية لمتعاقدين من شركات خاصة منحوا حصانة من الملاحقة القضائية في العراق.

وأسقطت التهم الأمريكية الأصلية ضد حراس بلاكووتر في كانون الأول/ ديسمبر 2009 قبل حوالي شهر من الموعد المقرر للمحاكمة.

وفي 2011 أعيد فتح التحقيق في القضية وبدأ ممثلو الادعاء مراجعة مطولة لما يمكن أن يتم إثباته من تهم أمام المحكمة.

وتشمل لائحة الاتهام الجديدة التي أعدتها هيئة محلفين كبرى في واشنطن 33 اتهاما منها القتل غير العمد ومحاولة القتل غير العمد واستخدام سلاح ناري في جريمة عنف.

وأنكر الحراس التهم المشابهة التي وجهت إليهم قبل خمس سنوات.

والحراس هم بول سلوه (34 عاما) ونيكولاس سلاتين (29 عاما) وايفن ليبرتي (31 عاما) وداستن هيرد (32 عاما).