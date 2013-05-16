جائزة دبي للصحافة تكرم الأبرز

أبوظبي – سليم سطاس

كرم نادي دبي للصحافة الفائزين بجائزة دبي للصحافة العربية في دورتها الثانية عشرة، والتي أقيمت على هامش منتدى الإعلام العربي 2013 في دبي، وتم توزيع الجوائز بحضور الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي، وعدد كبير من الإعلاميين والصحفيين.

وقد ذهبت جائزة شخصية العام الإعلامية إلى الإعلامي المصري حمدي قنديل تقديراً لدوره وتاريخه الإعلامي على مدار 50 عاماً في العديد من وسائل الإعلام المصرية والعربية.

كما تم تكريمٍ خلفان الرومي رئيس مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية لمساهاماته الدائمة، حيث شارك في اللجان التحضيرية لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان أحد أعضاء الوفد الذي زار مجموعة من الدول العربية لشرح وجهة النظر وراء تأسيس الاتحاد، حيث عمل وكيلاً لوزارة التربية والتعليم ووزيراً للصحة ووزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية وكذلك للإعلام والثقافة.

وكان نصيب الصحافة المصرية جائزتين حيث فاز عبد الوهاب عليوة من صحيفة "الوفد" بجائزة الصحافة الاستقصائية، فيما فاز هيثم محجوب من "المصري اليوم" بجائزة الشباب.

وفاز الصحفي والكاتب اللبناني حازم صاغية من صحيفة "السفير" بجائزة العمود، فيما حصل خالد البحيري من صحيفة "الرؤية" العمانية على جائزة الصحافة الاقتصادية، والصحافة السياسية للصحافي عثمان لحياني من صحيفة "الخبر" الجزائرية، أما جائزة الحوار ففاز بها نضال حمدان من صحيفة "البيان" الإماراتية.

وذهبت جائزة الصحافة الإنسانية للصحافية حنان خندقجي من صحيفة "الغد" الأردنية ، فيما كانت جائزة الصحافة التخصصية لرشا أبو زكي من صحيفة "الأخبار" اللبنانية، وجائزة الصحافة الرياضية للصحافي أمين الدوبلي من صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، وجائزة أفضل صورة صحافية للمصور علاء بدارنة من وكالة الأنباء الأوربية.

وفاز بجائزة الرسم الكاريكاتيري الرسام رائد خليل من مجلة "الكاريكاتير السوري"، وفي فئة الصحافة العربية للشباب، فاز هيثم محجوب من "المصري اليوم"، وهدى بارود من صحيفة "فلسطين"، وأسمهان الغامدي من صحيفة "الرياض" السعودية.