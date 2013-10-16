منتخب السعودية يتصدر المجموعة الثالثة في التصفيات الآسيوية

الرياض- (خاص) من ريمون القس
فاز المنتخب الأول للمملكة العربية السعودية لكرة القدم على المنتخب العراقي 2-0 الثلاثاء في ستاد العاصمة الأردنية عمّان خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2015.
وسجَّل أهداف المنتخب السعودي كل من أسامة هوساوي في الدقيقة 35 وناصر الشمراني في الدقيقة 78.
وتصدر المنتخب السعودي المجموعة الثالثة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا المقررة في أستراليا 2015.
وحصد الأخضر نقاط المباريات كاملة ليصل رصيده إلى 9 نقاط عن فوزه في ثلاث مباريات؛ الأولى على الصين والثانية على إندونيسيا والثالثة على العراق.