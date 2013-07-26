طبق اليوم: الهريس باللحم

إرم - (خاص) من سماح المغوش

اخترنا لكم في اليوم السابع عشر من الشهر الكريم طبق الهريس باللحم، نتمنى أن ينال اعجابكم، صوماً مقبولاً وافطارا شهياً.

العدد: 8 أشخاص

المقادير:

١ كيلو لحم

١ كيلو حب هريس (قمح)

١ ملعقة كبيرة ملح

١/٢ كوب سمن

طريقة التحضير:

1. إغسلي حب الهريس عدة مرات ثم انقعيه في الماء لعدة ساعات.

2. ضعي حب الهريس في قدر عميق وأضيفي اللحم. اغمري الهريس واللحم بالماء. دعي حب الهريس واللحم يغلي على نار قوية لمدة ساعة تقريباً ثم خففي النار وغطي القدر. دعي الهريس يطهي على النار لعدة ساعات إلى أن تتفتح حبات حب الهريس وتخرج كل النشويات التي في القمح وينضج اللحم ويتحول إلى قطع صغيرة أو ألياف متفرقة.

3. باستعمال ملعقة خشبية كبيرة قلبي الهريس مع اللحم أو اضربي الهريس مع اللحم مع محاولة هرس حبات الهريس جيدا كي تختلط المواد ويصبح حب الهريس واللحم خليط ناعم ومتجانس. أضيفي الملح وتذوقي الهريس وأضيفي المزيد من الملح إذا احتاج الأمر.

4. يمكنك استعمال وعاء الخلاط مع مضرب التقليب لهرس حب الهريس واللحم.

5. ضعي الهريس في طبق تقديم واسع. ضعي طبق عميق في وسط الهريس وضعي السمن المذاب. قدمي مباشرة.