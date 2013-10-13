مجهولون يطلقون النار على حسام البدري في ليبيا

القاهرةـ (خاص) من إبراهيم السيد

تعرض حسام البدري، المدير الفني لنادي أهلي طرابلس الليبي، لإطلاق نار من قبل مجهولين أثناء عودته من ملعب تدريب فريق الأهلي بالعاصمة طرابلس.

وقالت الصفحة الرسمية للنادي الليبي على الفيس بوك أن البدري أثناء عودته من ملعب تدريب متجهًا إلى منزله فوجئ بقيام 3 مجهولين بإطلاق النار على سيارته، قبل أن يلوذوا بالفرار.

يذكر أن البدري لم يصب بأي سوء حيث مر الحادث على خير.

مصادر أكدت لـ"إرم" أن المدير الفني السابق للنادي الأهلي سيحضر إلى القاهرة، ولن يعود مجددا إلى ليبيا قبل إستقرار الحالة الأمنية هناك.

كان البدري قد تولى تدريب الأهلي الليبي بنهاية الموسم الماضي، حيث رحل دون أن يكمل موسمه مع النادي الأهلي المصري وهو ما تسبب في أزمة كبيرة مع الجماهير والإدارة وقتها.