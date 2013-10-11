العراق يوقع عقد مصفاة بقيمة 6 مليارات دولار مع شركة سويسرية

بغداد - قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إنّ العراق وقع عقداً قيمته ستة مليارات دولار مع شركة ساتاريم السويسرية لبناء مصفاة للنفط بطاقة 150 ألف برميل يومياً وتشغيلها في محافظة ميسان بجنوب البلاد.

وقال المالكي خلال حفل التوقيع إنّ هذا مشروع استثماري مهم بمشاركة القطاع الخاص وسيساهم في سد حاجة البلاد من المنتجات النفطية.

والمصفاة واحدة من أربعة مشروعات جديدة تهدف لزيادة طاقة التكرير بنحو 740 ألف برميل يومياً وتطوير قطاع النفط العراقي.

وتخطط وزارة النفط لإنشاء مصفاتين طاقة كل منهما 150 ألف برميل يومياً في كربلاء وكركوك ومصفاة أخرى بطاقة 300 ألف برميل يومياً في الناصرية.

وسيرفع ذلك طاقة التكرير العراقية إلى نحو 1.5 مليون برميل يومياً من 650-750 ألف برميل يومياً.