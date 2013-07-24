نتنياهو يطرد أحد وزرائه من جلسة مناقشة

القدس – (خاص) من محمود الفروخ

ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية، أنّ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اضطرّ لطرد وزير الشؤون الاستراتيجية والاستخبارات، يوفال شتاينتس، من جلسة المجلس السياسي الأمني المصغر، الذي عقد لمناقشة إعلان الموازنة الإسرائيلية واستئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني.

ووفقاً للمصادر فإنّ ذلك جاء بطلب من وزير المالية، يائير لابيد، مبينةً أن الأخير طلب من شتاينتس مغادرة الاجتماع، لأنه سيبحث بداية ملف المفاوضات وإدخال الوزير يعقوب بيري من حزبه بدلاً منه لاطلاعه ومعرفته بالأوضاع السياسية والأمنية، إلا أن شتاينتس رفض، فطلب لابيد من نتنياهو أن يخرجه من القاعة وأمره بذلك، وقال له أنه سيتم استدعائه عند بدء مناقشة الموازنة.

وقالت المصادر أن شتاينتس غادر الاجتماع وهو ساخط وقال لنتنياهو "كيف تتصرف معي هكذا؟"، مشيرة إلى أن الوزير شتاينتس رفض التعليق في اتصال هاتفي معه على الحادثة.