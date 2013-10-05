الإخوان يستنجدون بالصادق المهدي لتهدئة الوضع في مصر

عمّان ـ (خاص) من شاكر الجوهري

كشفت مصادر دبلوماسية عربية في العاصمة الأردنية عن اتصالات يجريها الصادق المهدي، رئيس المنتدى العالمي للوسطية حاليا مع المجلس العسكري بهدف تهدئة الأمور في مصر.

وقالت المصادر إن مسؤولا رفيعا في التنظيم الدولي للإخوان المسلمين أجرى اتصالا بالمنتدى وطلب منه التحرك من أجل تهدئة الأمور، واستئناف مساع سابقة في ذات الإتجاه.

وتضيف المصادر أنه جار بحث الأسس التي يمكن على قاعدتها التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.

وكشفت المصادر عن أن وفدا أردنيا غير رسمي كان زار القاهرة مطلع العام الحالي، وحاول أن يتوسط بين جماعة الإخوان المسلمين، والأحزاب السياسية الأخرى في مصر من أجل احتواء التوتر بينها، فوجد قبولا من جانب الأحزاب، ولا مبالاة من جانب الإخوان المسلمين في حينه.

المهدي، وهو رئيس وزراء أسبق في السودان، وزعيم حزب الأمة القومي السوداني، ينتظر ردا من المجلس العسكري على الإقتراح، ليتم الإنتقال بعد ذلك إلى مرحلة بحث المطالب المتقابلة، وصولا إلى القواسم المشتركة التي يمكن أن ينعقد توافق الجانبين عليها.