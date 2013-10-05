مقتل 12 جندياً في كمين عند نقطة تفتيش ليبية

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ضابط يؤكد أنّ ما بين 12 إلى 15 جندي قتلوا في كمين عند نقطة تفتيش تابعة للجيش ولم يذكر من هو المسؤول عن نصب الكمين.