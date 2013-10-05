تظاهرات في العراق تطالب بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب

بغداد – (خاص) من عدي حاتم

تظاهر آلاف العراقيين في تسع محافظات للمطالبة بإلغاء الامتيازات والرواتب التقاعدية للمسؤولين، فيما منعت السلطات الأمنية المظاهرات في العاصمة بغداد بالقوة، وسط حصول "إرم" على وثيقة تؤكد موافقة مجلس الوزراء على تخصيص أموال لبناء منازل لأعضاء البرلمان.

وشهدت تسع محافظات السبت، خروج تظاهرات حاشدة تطالب بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب والرئاسات الثلاث (الجمهورية والبرلمان والوزراء) والدرجات الخاص، فضلاً عن إلغاء امتيازات المسؤولين.

وتركزت المظاهرات في المحافظات ذات الغالبية الشيعية وهي (بابل والنجف وكربلاء وواسط والديوانية والمثنى وذي قار والعمارة والبصرة).

فيما منعت السلطات الأمنية المظاهرات في العاصمة بغداد بالقوة ولم تسمح للمتظاهرين بالوصول إلى ساحة التحرير في منطقة الباب الشرقي وسط بغداد.

وشهدت العاصمة بغداد انتشاراً أمنياً كثيفاً لقوات مكافحة الشغب وقوات النخبة المرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي.

واعتقلت القوات الأمنية مسؤول اللجان التنسيقية للتظاهرات جلال الشحماني والناشط أحمد الشيخلي و5 متظاهرين آخرين، وقامت قوات مكافحة الشغب بضرب المتظاهرين بالهراوات، كما لاحقتهم داخل الشوارع والأزقة المحيطة بساحة التحرير لا سيّما في شارعي السعدون والنضال وداخل منطقة البتاوين القديمة.

كما منعت القوات الأمنية، وسائل الإعلام من تغطية التظاهرات في بغداد وبعض المحافظات، واعتدت على بعضهم بالضرب لاسيّما في محافظة ذي قار حيث تم ضرب فريق قناة "السومرية" العراقية ومنعه من التصوير.