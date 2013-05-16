مصر تتوصل لتسوية مع داماك الإماراتية

أبوظبي – سليم سطاس

قالت مصادر من الحكومة المصرية يوم الأربعاء إن التسوية تشمل ثلاثة نزاعات، يتعلق اثنان منها بمشروعات سكنية بالقرب من القاهرة، بينما يتعلق الثالث بقطعة أرض على البحر الأحمر.

وهو اتفاق تأمل الحكومة منه أن يشيع جواً من الطمأنينة لدى المستثمرين المحتملين.

وبموجب هذا الاتفاق، ستسحب شركة داماك قضية رفعتها ضد مصر أمام المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار في واشنطن.

ووفقاً لما ذكرته رويترز، فقد قالت الحكومة المصرية إن التسوية ستجنب مصر مخاطر التحكيم الدولي، وتحافظ على صورتها في الخارج، وتطمئن المستثمرين القلقين من استمرار حالة عدم اليقين السياسي.

هذا ورفعت شركة داماك قضية تحكيم دولي ضد مصر في 2011 بشأن إدانة رئيس مجلس إدارتها ومالكها حسين سجواني فيما يتصل بصفقة أرض في خليج جمشة على البحر الأحمر في 2006.

وأدين سجواني غيابياً في 2011 وحكم عليه بالسجن خمس سنوات، وتضمنت القضية أيضاً حكماً بالسجن خمس سنوات على زهير جرانة وزير السياحة الاسبق بتهمة تبديد المال العام من خلال بيع الأرض بسعر زهيد.