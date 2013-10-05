كوريا الشمالية تكافئ رياضيّيها المتميّزين بشقق فاخرة

سول - كافأت كوريا الشمالية مجموعة من الرياضيين أصحاب النتائج الجيدة في البطولات الدولية بمنحهم شقق فاخرة.
وقالت وكالة أنباء كوريا الشمالية إنّ عدة رياضيين منهم اوم يون تشول وآن كوم اي وكيم اون جوك الذين فازوا بميداليات ذهبية في أولمبياد لندن 2012 انتقلوا إلى عقاراتهم الجديدة المطلة على نهر بوتونج.
وكثيراً ما تكافئ كوريا الشمالية الرياضيين الناجحين بمنحهم بعض الرفاهية في الحياة في ظل فقر البلاد التي تبقى من الناحية النظرية في حالة حرب مع جارتها الجنوبية منذ الحرب الكورية في الفترة بين 1950 و1953.
وعبر الرباع اوم الفائز بذهبية وزن 56 كيلوغراماً في لندن عن سعادته الغامرة وأشاد بكيم جونج اون زعيم كوريا الشمالية.
ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن اوم قوله "نحن الرياضيين نشعر بالفخر والكرامة في إحراز الميداليات الذهبية لكوريا في المنافسات الدولية بفضل الدعم الكبير من كيم جونج اون".
وأحرزت كوريا الشمالية التي تعاني من أزمات اقتصادية أربع ميداليات ذهبية وميداليتين برونزيتين في أولمبياد لندن واحتلت المركز 20 في جدول الميداليات.
وجاءت كوريا الجنوبية في المركز الخامس في لندن برصيد 13 ذهبية وثماني فضيات وسبع برونزيات.
اوم يون تشول
آن كوم اي
كيم اون جوك