كوريا الشمالية تكافئ رياضيّيها المتميّزين بشقق فاخرة

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كوريا الشمالية تكرّم الحاصلين على ميداليات ذهبية في أولمبياد لندن 2012 بمنحهم عقارات فاخرة مطلة على نهر بوتونج.