كيري: استمرار أزمة الموازنة تضعف أمريكا

جاكرتا - حذر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري من تداعيات الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة، واعتبر أن "استمرار الأزمة في واشنطن قد يضعف الولايات المتحدة في العالم".

وقال أثناء مؤتمر صحافي عشية افتتاح قمة أبيك (آسيا المحيط الهادي) في جزيرة بالي الأندونيسية "إذا استمرت الأزمة أو تكررت فقد يبدأ الناس يشكون في إرادة الولايات المتحدة في الاستمرار وقدرتها على ذلك، لكن الأمر ليس كذلك ولا أظن أن يحصل ذلك".

وقال كيري إن توقف بعض أنشطة الحكومة الأمريكية "أمر مؤقت" ولا يغير من التزام الولايات المتحدة إزاء آسيا أو أي مناطق أخرى.

وينوب كيري عن الرئيس باراك أوباما الذي ألغى جولته في آسيا بما في ذلك زيارته لجزيرة بالي السياحية الاندونيسية التي يعقد بها اجتماع زعماء آسيا والمحيط الهادي بسبب توقف بعض أنشطة الحكومة الأمريكية.