تصنيف أكتوبر يحدد رؤوس المجموعات في البرازيل

الرباط- (خاص) من نور الدين ميفراني

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم في إجتماعه الجمعة في مدينة زيوريخ السويسرية إعتماد التصنيف العالمي الذي يصدره في 17 تشرين أول/أكتوبر 2013 لتحديد رؤوس المجموعات السبعة في نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في البرازيل صيف 2014 ، على اعتبار أن المنتخب البرازيلي ممثل البلد المنظم سيرأس المجموعة الثامنة.

وتجرى القرعة في السادس من كانون أول/ديسمبر 2013، وهو ما كان يستوجب إعتماد تصنيف شهر تشرين ثاني/نوفمبر لكن الاتحاد الدولي برر قراره بكون التصنيف الثاني يعطي أفضلية للمنتخبات التي ستلعب لقاءات للتأهل والذي قد يمكنها من تحسين ترتيبها خصوصا المنتخبات الكبيرة.

ومن المحتمل بشكل كبير أن تضمن منتخبات البرازيل وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وإيطاليا ترأس أحد المجموعات لكون بعضها تأهل فعلا كحال الأرجنتين وإيطاليا وأخرى قريبة من بلوغ النهائيات مثل ألمانيا وإسبانيا ولن يطرأ تغيير كبير على تصنيفها حتى نهاية شهر تشرين أول/أكتوبر الجاري.

وستكون المفاجأة هي ترأس منتخبي كولومبيا وبلجيكا أحد المجموعات لكونها تحتل حاليا الصفين الخامس والسادس وقد تحافظ عليه لأنهما قريبتان جدا من بلوغ النهائيات، وستتنافس الأورغواي السابعة عالميا والتي تعاني من أجل التأهل وهولندا الثامنة التي بلغت النهائيات على البطاقة الأخيرة.

وتجري في الفترة ما بين 11 و 16 تشرين أول/أكتوبر القادم الأخيرة في التصفيات الأوروبية والأمريكية الجنوبية الخاصة ببلوغ نهائيات كأس العالم.