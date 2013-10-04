رئيس وزراء صربيا يهدّد بالانسحاب من محادثات كوسوفو

بلغراد - هدّد رئيس وزراء صربيا بالانسحاب من المحادثات التي يتوسط فيها الاتحاد الأوروبي بعد أن رفض الإقليم الصربي السابق التصريح له بالزيارة فيما يبرز هشاشة الاتفاق القائم بين الجانبين.

وشنّ رئيس الوزراء الصربي إيفيكا داسيتش هجوماً لاذعاً على الاتحاد الأوروبي الذي من المتوقع أن يبدأ محادثات العضوية مع صربيا في يناير/ كانون الثاني.

وكان من بين أسباب موافقة الاتحاد الأوروبي على بدء هذه المحادثات مكافأة صربيا على الاتفاق الذي أبرمته مع كوسوفو في أبريل/ نيسان.

وبموجب اتفاق أبريل سيشارك الجيب الصربي في شمال كوسوفو في انتخابات بلدية من المقرر أن تجرى في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وكان داسيتش يعتزم زيارة الأقلية الصربية في كوسوفو الجمعة لتشجيعها على المشاركة في الانتخابات، لكن الحكومة في برشتينا عاصمة كوسوفو قالت إنه لن يسمح به بدخول المنطقة مدة الحملة الانتخابية.

وقال داسيتش في مؤتمر صحفي إنّ منعه من الزيارة يمثل إهانة له وانتهاكاً لاتفاق أبريل مضيفاً "إذا كان الاتحاد الأوروبي يعتبر هذا أمرا عادياً فلم يعد عندي أي حرص على المشاركة".

وقال "لن أسمح لأحد بإهانتي. فليجدوا من يتفاوض معهم غيري. أرجو ألا تكون هذه آخر زيارة لي لبروكسل لإجراء محادثات ولكن إذا كانت كذلك فلن أفتقدها".

وقد يكتنف الشك مصير محادثات انضمام صربيا للاتحاد الأوروبي دون تنفيذ اتفاق كوسوفو.

وتتطلع بلغراد إلى أن تؤدي محادثات العضوية التي يرجح أن تستمر حتى عام 2020 إلى دعم الإصلاح وجذب الاستثمار الأجنبي لصربيا كبرى الدول السبع التي انقسمت إليها يوغوسلافيا السابقة في التسعينات.