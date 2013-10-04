الأمن المصري يقبض على أخطر عصابة في الصعيد

القاهرة- (خاص) من شوقي عصام

ألقت مديرية أمن المنيا القبض على أخطر عصابة في الصعيد وبحوزتها أسلحة وذخائر، بعد مطاردة استمرت ساعات في صحراء المنيا.

المضبوطات 4 بنادق آلية بلجيكي، الأولى مذخرة بـ 18طلقة نارية، وحقيبة جلدية بداخلها 5 مخازن داخل كل واحد 20 طلقة نارية و 79 طلقة نارية من ذات العيار.

أما البندقية الثانية عيار 7.62×51 ملم، و11طلقة نارية، وحقيبة جلدية بداخلها 4 مخازن داخل كل واحد 20 طلقة نارية و 75 طلقة نارية من ذات العيار.

البندقية الثالثة من عيار 7.62×51 ملم، وبمخزنها 9 طلقة نارية، وحقيبة جلدية بداخلها 3 مخازن داخل كل واحد 20 طلقة نارية ، و 69 طلقة نارية.

أما الرابعة فكانت عيار 7.62×51 ملم ، و17 طلقة نارية، وحقيبة جلدية بداخلها 3 مخازن، بداخل كل مخزن 20 طلقة نارية و85 طلقة نارية.

وضبط أيضا بندقية خرطوش، بداخلها عدد 75 طلقة خرطوش.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بغرض استخدامها فى ارتكاب عمليات السرقة بالطرق الصحراوية وترويع المواطنين وفرض الأتاوات على مالكي الأراضي الزراعية.