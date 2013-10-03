رجل أمن يبكي لتقديم متظاهر برازيلي كعكة له في عيد ميلاده

برازيليا – قدم أحد المتظاهرين أثناء الاحتجاجات الشعبية في البرازيل كعكة لأحد ضباط الأمن احتفالاً بيوم ميلاده، ما دفع ضابط الأمن إلى البكاء متأثراً بهذه اللفتة الكريمة.
وكانت احتجاجات شعبية واسعة اجتاحت البرازيل احتجاجاً على سوء الأحوال المعيشية.
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رجل أمن يبكي متأثراً بأحد المتظاهرين الذي قدم له كعكة في عيد ميلاده رغم سوء الأحوال المعيشية.
برازيليا – قدم أحد المتظاهرين أثناء الاحتجاجات الشعبية في البرازيل كعكة لأحد ضباط الأمن احتفالاً بيوم ميلاده، ما دفع ضابط الأمن إلى البكاء متأثراً بهذه اللفتة الكريمة.
وكانت احتجاجات شعبية واسعة اجتاحت البرازيل احتجاجاً على سوء الأحوال المعيشية.