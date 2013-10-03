رجل أمن يبكي لتقديم متظاهر برازيلي كعكة له في عيد ميلاده

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

رجل أمن يبكي متأثراً بأحد المتظاهرين الذي قدم له كعكة في عيد ميلاده رغم سوء الأحوال المعيشية.